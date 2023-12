El Gobierno prepara una prórroga parcial del escudo social diseñado para combatir las consecuencias de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania. Este paquete caduca el próximo 31 de diciembre y en él se incluyen las rebajas de impuestos sobre la energía, las ayudas al transporte y las sectoriales. La prórroga se aprobará prácticamente sobre la bocina, en el Consejo de Ministros que tendrá lugar este miércoles 27.

El Gobierno de coalición todavía está negociando cuáles de estas medidas y en qué grado se incorporarán en el real decreto ley, cuya duración debería ampliarse hasta junio siguiendo la lógica de los anteriores. En principio se baraja mantener de alguna forma las ayudas al abono transporte y al menos una parte de las bajadas de impuestos energéticos que más impacto tienen en los precio





Esposa de chefe de inteligência militar da Ucrânia é hospitalizadaMarianna Budanova, mulher do chefe do GUR (Serviço de Inteligência Militar da Ucrânia), Kirilo Budanov, está recebendo tratamento após ter sido, informou Andriy Yusov, um porta-voz da inteligência do país. O caso ocorreu semanas depois de o governo russo ter acusado de terrorismo Marianna e três outros oficiais militares da Ucrânia, o que levantou suspeita do envolvimento do Kremlin.

La ampliación de la Unión Europea hacia Ucrania y MoldaviaLa ampliación de la Unión Europea para integrar a Ucrania y a Moldavia marca un nuevo futuro para Europa. Las consecuencias para la seguridad de este ensanche son oceánicas.

El Gobierno aprueba la adquisición de un 10% del capital de Telefónica por parte de SEPIEl Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adquiera hasta un 10% del capital de Telefónica, convirtiéndose en el primer accionista de la operadora.

Acusação falsa sobre compra de iates pela Ucrânia gera desinformaçãoA acusação falsa sobre a compra de iates pela Ucrânia viralizou na internet e foi repetida por congressistas americanos. Mesmo sendo falsa, a história afeta as decisões sobre auxílios à Ucrânia.

Ucrânia produzirá 1 milhão de drones até 2024 para auxiliar nas operações militaresO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta terça-feira (19) que o país produzirá 1 milhão de drones até 2024 para auxiliar nas operações militares. O anúncio visa demonstrar o comprometimento da Ucrânia, após derrotas diplomáticas que dificultaram o financiamento e abastecimento do exército ucraniano na guerra. Recentemente, os Republicanos dos Estados Unidos e a Hungria bloquearam pacotes de auxílio financeiro ao país. A imagem vencedora do concurso internacional mostra uma mulher chorando e tocando o vidro de um trem, despedindo-se do marido convocado para lutar na guerra na Ucrânia.

Pedro Sánchez destaca el éxito de la presidencia española del Consejo de la UEEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza un balance de la presidencia española del Consejo de la UE y destaca el inicio de las negociaciones para la adhesión de Ucrania y Moldavia a la UE como un hito histórico. También se menciona el enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control al Gobierno.

