El Gobierno negocia con Junts y ERC cambios en la ley de amnistía

El Gobierno del PSOE negocia a varias bandas y por separado con Junts y ERC para incluir algún retoque técnico en las enmiendas parciales de la ley de amnistía que este jueves deben pasar el filtro y la votación en la ponencia específica para esa norma en el Congreso.

La negociación sobre la bocina del Ejecutivo la comanda el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que este miércoles fijó una línea roja que parece intocable sobre los casos que deberían estar excluidos de esa medida de gracia: “Creemos que los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley. Es un principio en el que estamos muy convencidos”. El PSOE sostiene, ante las presiones de Junts, el partido de Carles Puigdemont, que los delitos de terrorismo con sentencia firme deben quedar excluidos de amnistía, entre otras razones, porque, como ha recordado ahora el nuevo informe de la letrada de la comisión de Justicia, ese beneficio podría ser “contrario al derecho europeo”. Junts y ERC defienden lo opuest





Junts per Catalunya alcanza un acuerdo con el Gobierno sobre la gestión de la inmigraciónEl partido político Junts per Catalunya ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para delegar a Cataluña las competencias sobre la gestión de la inmigración. Sin embargo, el alcance del acuerdo genera dudas y está pendiente de revisión.

Junts votará en contra del decreto ‘ómnibus’ y las medidas anticrisis del GobiernoLa formación de Carles Puigdemont se opone porque consideran que “pone en peligro” la aplicación de la amnistía debido a las medidas de digitalización de la justicia. Santos Cerdán y Jordi Turull se reunieron este jueves sin acuerdo

La ley de amnistía avanza rápido en el CongresoLa ley de amnistía avanza rápido en el Congreso, tras ser rechazadas la semana pasada las enmiendas a la totalidad del PP y Vox y después de registrar este martes el PSOE con algunos de socios esta legislatura, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG, nueve enmiendas técnicas y parciales a la norma para precisar algunos artículos con el fin de que superen los previsibles recursos que llegarán hasta el Constitucional y otros tribunales. En las correcciones pactadas y registradas conjuntamente por el PSOE y sus aliados, negociadas in extremis más por sus departamentos jurídicos que por los equipos políticos, se deja intacto el precepto que elimina la posibilidad de medida de gracia para los delitos de terrorismo con sentencia firme (en la actualidad, el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la Justicia española, está investigado en la Audiencia Nacional por una causa de presunto terrorismo). Junts y ERC temen que la ley de amnistía no sirva para Puigdemont o la dirigente de ERC, Marta Rovira, si el Supremo decide abrirles una causa por terrorismo

Junts per Catalunya decide não participar da votação para validar decretos do governoO partido independentista Junts per Catalunya optou por não participar da votação para validar os três decretos reais apresentados pelo governo, o que permitiu a aprovação de dois. Essa reviravolta de última hora, justifica o partido, foi feita em troca de uma série de concessões do governo, incluindo a supressão do artigo 43 bis da Lei de Processo Civil (que, segundo eles, poderia prejudicar a anistia), a transferência das competências de imigração para a Generalitat e o trabalho para que as empresas que saíram devido ao processo voltem para a Catalunha. Este último ponto seria feito por meio da reforma da lei das sociedades e na nota explicativa não se menciona mais a possibilidade de multas que havia sido levantada esta semana.

María Jesús Montero asciende a vicepresidenta primera y Carlos Cuerpo será el nuevo ministro de EconomíaLa también ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE se convierte en la número dos y la persona con más poder dentro del Gobierno

El Gobierno aprueba la adquisición de un 10% del capital de Telefónica por parte de SEPIEl Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adquiera hasta un 10% del capital de Telefónica, convirtiéndose en el primer accionista de la operadora.

