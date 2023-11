El español suma 600 millones de hablantes en el mundo con un crecimiento lento

El número de personas que hablan español roza ya los 600 millones, en concreto son 599.405.122, el 7,5% de la población del planeta. Una bonita cifra redonda que resulta de sumar los hablantes nativos (499.947.796, el 6,2% del mundo), que son 3,4 millones más que en 2022; los “usuarios de competencia limitada”, aquellos que sin tenerla como lengua madre se defienden en ella (76.422.128), casi 800.000 más que el año pasado, y los que la estudian (23.035.

García Montero suele insistir en la presentación anual de este estudio, que cumple su 24ª edición, que no se debe fiar todo al crecimiento demográfico, aunque es el primer factor del éxito del español, sino también al dinamismo económico y comercial de los países que la tienen como lengua madre. Ahí España sigue como “principal contribuyente neto”, seguido de México.

População de idosos com mais de 100 anos subiu 55% em 12 anos, revela Censo 2022São mais de 13 mil centenários em comparação com os dados do Censo de 2010 Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: homens são maioria na população até os 19 anosNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

'Houve um desastre em 2022', diz Bolsonaro sobre eleiçõesEx-presidente participou neste sábado de evento do PL Mulher ao lado de Michelle Bolsonaro Consulte Mais informação ⮕

Veja as cidades com maior índice de envelhecimento, segundo Censo 2022Cidades do Rio Grande do Sul dominam o ranking Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: onde há mais homens do que mulheres?Censo 2022: onde há mais homens do que mulheres? Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: região Sul é 9 anos mais idosa que a NorteCenso 2022: região Sul é 9 anos mais idosa que a Norte Consulte Mais informação ⮕