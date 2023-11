El ejército israelí refuerza su despliegue en Gaza tras atacar 450 posiciones de Hamás en un día

La invasión israelí de la franja de Gaza, que todavía no tiene nombre oficial, ha entrado este domingo en su segunda jornada con un refuerzo de las tropas y unidades de carros de combate que operan en el interior del enclave palestino, según informó un portavoz de las Fuerzas Armadas.

El jefe del Estado Mayor del ejércíto, Herzl Halevi, ha anunciado a los soldados desplegados en la franja de Gaza y en su entorno que la guerra será “un proceso largo”. “Nuestras acciones se centran ahora en una sola cosa: desmantelar la organización de Hamás”, ha advertido el general Halevi este domingo.

El ejército israelí aumenta su despliegue en el interior de Gaza tras atacar 450 posiciones de Hamás en un díaMiles de gazatíes asaltan los almacenes de comida de la ONU. Las comunicaciones telefónicas y la conexión a internet se recuperan gradualmente. Entran otros 10 camiones con ayuda por Rafah Consulte Mais informação ⮕

Exército de Israel diz que atacou mais de 450 alvos no último diaForças de Defesa afirmaram que um oficial foi gravemente ferido por um morteiro no norte da Faixa de Gaza e foi levado para tratamento médico Consulte Mais informação ⮕

Membro do Hamas diz que está “pronto” para derrotar tropas israelenses que entrarem em GazaFala acontece após Israel anunciar expansão de operações terrestres no local Consulte Mais informação ⮕

Israel diz que maior hospital de Gaza é QG do Hamas; palestinos rejeitam afirmaçãoDaniel Hagari, porta-voz do Exército Israelense, acusou o Hamas de dirigir ataques com foguetes e comandar as operações a partir de bunkers que ficam sob o prédio do Hospital Al Shifa Consulte Mais informação ⮕

Israel faz novos bombardeios em Gaza e diz ter matado um dos chefes do Hamas; ACOMPANHEMilitares israelenses afirmam que estão intensificando as operações terrestres contra o Hamas na região. Consulte Mais informação ⮕

Conflito entre Israel e Hamas completa 3 semanas com operações intensificadas na Faixa de GazaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕