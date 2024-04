El Constitucional dicta sentencia sobre pensión alimenticia de menores en casos de divorcio

El Constitucional ha dictado una sentencia sobre cómo asegurar que los menores reciban la pensión alimenticia en casos de divorcio y que implica una llamada de atención a jueces y tribunales sobre la necesidad de que sus resoluciones sobre esta materia contengan una “motivación reforzada” para que se cumplan.

El fallo anula los dictados que sucesivamente hicieron un juzgado de Getafe, la Audiencia Provincial de Madrid y el Supremo, que acordaron primero y mantuvieron después el criterio de que el padre de una menor debía atender a su alimentación con un 10% de sus ingresos, en lugar de fijar una cantidad concreta. La reclamación fue planteada por la madre en 2015 y nueve años más tarde dicho progenitor sigue en paradero desconocido sin que haya aportado cantidad alguna al sostenimiento de su hija, que ahora ya es mayor de edad

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



elpais_brasil / 🏆 21. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

El Tribunal Constitucional avala ley catalana sobre violencia machista pero anula un punto claveEl Tribunal Constitucional ha avalado la ley catalana relativa al derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, pero ha anulado un punto de especial relevancia de la norma.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Com MPs ‘travadas’, Lira sugere ‘freio’ em projetos enviados pelo governo com urgência constitucionalFerramenta regimental tem sido usada pelo Executivo para dar celeridade às tramitações no lugar de medidas provisórias

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Fazenda ignora prazo constitucional e decide não enviar reforma nesta semanaHaddad quer se concentrar em regulamentação da reforma tributária sobre consumo

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Depoimentos de ex-comandantes expõem os limites do jogo duro constitucional de Bolsonaro | Blogs CNNSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Presidente da Colômbia propõe reforma constitucional por choques com CongressoO presidente da Colômbia, Gustavo Petro, propôs nesta sexta-feira (15) mudar a Constituição diante da negativa do Congresso opositor de aprovar várias de suas reformas ambiciosas, em um choque que motivou várias manifestações.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Aragonès insiste en el encaje constitucional de un referéndum por la vía del artículo 92“No voy a dejar nada en el cajón”, dice el presidente catalán tras la denuncia del PP a la Junta Electoral de la presentación en pleno periodo electoral del informe

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »