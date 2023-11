El City manda en Mánchester

A la espera de que culminen, y se perciba en qué dirección, los movimientos accionariales que le mantienen en un incómodo limbo, el presente del Manchester United está muy por debajo de la historia que venera y a la que rindió tributo este domingo en Old Trafford con un emotivo homenaje a Sir Bobby Charlton, preludio de un derbi que se llevó el City, que no hace mucho tenía un nivel superior al actual, pero al que le sobró para dominar a su eterno rival.

A 11 puntos acampa el Manchester United, chato, definido esta jornada por una alineación en la que la dupla de centrales la conformaban el criticadísimo y limitado Maguire y Jonny Evans, un excanterano que ejerció de peón en los postreros años de Sir Alex Ferguson con el equipo y que tras un periplo en West Bromwich y Leicester regresó el pasado mes de julio con un contrato temporal para mantener el tono durante la gira veraniega del equipo.

