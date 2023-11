El ChatGPT guanya la beca de creació

Benvolgut lector, estic feta un embolic. Aquest estiu em vaig presentar a una convocatòria d’investigació artística de la Generalitat. Dijous passat van sortir els resultats i soc una de les guanyadores. La beca consisteix en 6.000 euros, sé que no sembla massa, però és més del que he acumulat mai al compte bancari. T’escric per confessar que vaig redactar la proposta amb el ChatGPT. Ho sento.

Critico la precarietat artística que ens obliga a blanquejar el nostre discurs; a pseudopolititzar-lo amb un llenguatge planer perquè encaixi dins d’una indústria amb l’actitud d’uns pares massa grans, cansats i porucs a qui has d’enganyar per sortir de festa. I deus pensar, amb aquest discurs segur que té un projecte superinteressant. Doncs no. Fa dies que rellegeixo el projecte i l’últim que tinc ganes és de treballar-hi.

Primeira fase da Unicamp aborda ChatGPT, 'Guardiões da Galáxia' e racismo com textos de Sueli Carneiro e Luther KingEntre os temas, também estiveram fake news, indígenas e a colonização do Brasil, MPB sob o regime da ditadura militar e uso de anabolizantes. Consulte Mais informação ⮕

El clásico Barça-Madrid se tensa en MontjuïcEl cambio de escenario y la tirantez en el palco condicionan un partido en que la intervención de los entrenadores puede ser decisiva, sobre todo en el caso de Xavi Consulte Mais informação ⮕

Pogacar cumple su papel y anima la fiesta del critérium de SingapurAusente Vingegaard de la carrera organizada por el Tour de Francia para celebrar a sus campeones, el esloveno asume el protagonismo y cede la victoria a Philipsen Consulte Mais informação ⮕

Interior estudia acciones legales contra la asociación mayoritaria de la Guardia Civil por un tuit contra SánchezEl ministerio considera que el mensaje de Jucil en el que se tilda de “felonía” la amnistía “quebranta el principio de neutralidad política” al que están obligados los agentes Consulte Mais informação ⮕

Von der Leyen encara con curvas la última parte de su mandatoLa crisis de Gaza y la batalla por la ampliación del presupuesto complican el curso político para la presidenta de la Comisión Europea Consulte Mais informação ⮕