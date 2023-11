El Cádiz sufre en la Copa y necesita los penaltis para pasar ante el Badalona

Savinho, una de las revelaciones de la Liga, cogió el balón en el centro del campo. Realizó una carrera impresionante dejando atrás a rivales para cruzar el balón de manera fantástica con su pierna izquierda y evitar la prórroga. Míchel, que ya había avisado de la complejidad del choque ante un Segunda Federación, pudo por fin respirar. Diego Alonso, entrenador del Sevilla, conoció la victoria en su cuarto partido en el banquillo andaluz.

