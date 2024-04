El Barça se enfrenta a dos partidos cumbre en una semana

A excepción de los 17.550 socios que se abonaron a Montjuïc, el barcelonismo ha pasado de la excedencia y el distanciamiento a la excitación y la militancia ante la llegada de dos partidos cumbre en una semana: PSG y Real Madrid . El Barça se encuentra ante la gran oportunidad después de que el 27 de enero parecía haber tirado la toalla de la temporada por el 3-5 encajado con el Villarreal y la dimisión en diferido anunciada para el 30 de junio por Xavi.

La apuesta parece que será por el canario de Tegeste. “Yo prefiero jugar 80 minutos al 100% y pedir el cambio si no puedo más” afirmó Pedri. “Tiene que ser un jugador muy importante”, subrayó después Xavi. “Hay que posibilitar que Pedri y Gündogan tengan tiempo y espacio”, apostilló. “Tenemos una estructura muy clara, tanto ofensiva como defensiva, independientemente del plan del PSG.

Barcelona PSG Real Madrid Fútbol Partidos Cumbre

