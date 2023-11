Efeito da taxação dos super-ricos é incerto

Victória Siqueira: “O Senado poderá ainda fazer modificações no texto aprovado pela Câmara” — Foto: Divulgação

O PL prevê estender para os fundos fechados (que geralmente são exclusivos) a tributação semestral do Imposto de Renda (IR) que incide sobre os rendimentos da carteira. Hoje, o investidor de varejo já paga essa tributação, conhecida como come-cotas, mas os investidores de fundos fechados não. Contam, portanto, com o diferimento do imposto, o que aumenta os rendimentos. Esse benefício será extinto para as categorias de multimercados e renda fixa.

Esta também é a percepção de Victória Siqueira, responsável pela área de wealth planning na Portofino Multi Family Office. Com a alíquota de 8%, ela diz que a maioria dos investidores provavelmente vai preferir pagar o imposto e depois avaliar o que fazer com o fundo. headtopics.com

Marco Bismarchi, sócio e gestor de portfólio da Tag Investimentos, considera que a tributação do estoque em um primeiro momento provocará saídas da indústria, já que, para pagar o imposto, muitos terão que sacar recursos dos fundos. Na Tag, por exemplo, considerando o patrimônio de R$ 100 milhões em fundos exclusivos, o pagamento do imposto sobre o estoque corresponderia a R$ 3,5 milhões.

Outra hipótese é a migração dos super-ricos para fundos de previdência, que continuam isentos dos come-cotas. Mas Marcelo Mello, CEO da SulAmérica Vida, Previdência e Investimentos, não espera ver uma migração expressiva nessa direção. Nos fundos fechados de clientes de altíssima renda, estes acabam discutindo com os gestores sobre a alocação dos recursos. headtopics.com

