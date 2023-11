Educação Financeira #269: Vale a pena ser ESG?

Empresas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, estão olhando, cada vez mais, para as práticas ESG. Essa sigla, em inglês, significa ambiental, social e governança — o que, na prática, pode ser traduzido como práticas de sustentabilidade.

São iniciativas de redução de uso de água, preservação do meio ambiente, projetos sociais, um bom sistema de denúncias e reclamações dentro das empresas, entre diversos outros exemplos. Adotar a agenda ESG dentro dos negócios, para além da questão da sustentabilidade em si, também gera diversos benefícios financeiros para a companhia, principalmente se o marketing que acompanha os projetos der conta de mostrar todas as iniciativas.

Neste episódio do podcast Educação Financeira, dois executivos de empresas e uma professora especialista no tema falam sobre o que é ser ESG, se vale a pena ter essas práticas e como os pequenos negócios podem se beneficiar dessa agenda de sustentabilidade. headtopics.com

O que são podcasts? Podcasts são episódios de programas de áudio distribuídos pela internet e que podem ser apreciados em diversas plataformas — inclusive no g1, no ge.com e no gshow, de modo gratuito.Geralmente, os podcasts costumam abordar um tema específico e de aprofundamento na tentativa de construir um público fiel.

