“Educação é chave para reduzir encarceramento”, afirma Barroso

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luís Roberto Barroso, enfatizou, nesta sexta-feira, 27, o. Durante sua participação no evento “A leitura nos espaços de privação de liberdade”, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Barroso pontuou quee defendeu investimentos em educação básica como uma das principais medidas de combate à criminalidade.

“O mais relevante que um país pode fazer pelos seus jovens é fornecer educação básica de qualidade desde cedo. Assim, não será necessário ampliar vagas em presídios”cada livro lido por um detento pode resultar em uma redução de 4 dias de sua sentença

, com um limite de 48 dias por ano. Entretanto, o recente Censo Nacional de Leitura em Prisões revelou que muitos não conseguem acessar essa possibilidade devido a barreiras como proibição de determinados títulos e falta de transparência nos critérios de remição. headtopics.com

