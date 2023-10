Eduardo não planeja aposentadoria e se vê melhor que mais novo: 'O coro está on'

Rio - Um dos destaques do Botafogo na temporada, o meia Eduardo, de 34 anos, parece um menino dentro de campo. Um jogador de muita entrega e intensidade, o atleta vem conseguindo conquistar destaque no futebol brasileiro, após passar boa parte da carreira no Mundo Árabe. Ao analisar o futuro, o apoiador não tem planos de aposentadoria. 'Se o corpo estiver aguentando, vamos mais uns três ou quatro anos. Antes pensava em jogar até os 32 anos.

O coroa está on. Óbvio que me cuido, faço meus trabalhos de prevenção, mas não sou bitolado de que não pode um sorvete ou um chocolate', afirmou em entrevista ao programa 'Bola da Vez', da ESPN. Eduardo abordou sua versatilidade e também a parceria ao lado de Tiquinho Soares, outro destaque do Botafogo, que como o apoiador também é experiente. 'Gosto muito de ter essa versatilidade dentro de campo.

