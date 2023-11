Eduardo Braga deve ouvir Tarcísio sobre relatório da reforma tributária

com governadores e outras inúmeras autoridades e representantes de setores da economia. Agora, o diferencial será ter a atenção de Braga com seu parecer inicial oficialmente lido naO feriado de 2 de novembro encurtará a agenda de trabalho em Brasília, mas os primeiros dias da semana podem ajudar Braga a ouvir impressões de figuras importantes sobre seu relatório.

Há diversas mudanças em relação ao texto aprovado pela Câmara, como um teto para evitar um aumento geral da carga tributária, mudanças no comitê gestor do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e muitas mexidas em relação a segmentos e tipos de produtos que gozarão de regime diferenciado de tributação.

Para vigorar no governo Lula, reforma precisa ser votada este ano, diz BragaRelator da PEC tributária deve discutir teto com Tarcísio na terça-feira

Com relatório da reforma tributária, Nordeste levaria R$ 25 bi dos R$ 60 bi previstos para o FDRParecer do senador Eduardo Braga prevê que 70% do montante do Fundo de Desenvolvimento Regional seja distribuído com base no Fundo de Participação dos Estados e 30% de acordo com a população