Edu Guedes celebra 30 anos de trajetória na televisão

Edu Guedes, parceiro de Ana Hickmann e renomado chef de cozinha, celebrou seus 30 anos de trajetória na televisão. Nas redes sociais, ele agradeceu o carinho do público, destacando a importância dos fãs em sua trajetória. Em seguida, recebeu elogios da namorada devido a nova conquista. Em uma publicação no Instagram, o apresentador do programa 'The Chef' na Band TV expressou sua gratidão pelos telespectadores. 'Obrigado pelo carinho da sua companhia na TV.

São 30 anos, e meu maior agradecimento sem dúvida é para você. Beijos com carinho, Edu', escreveu o famoso. A namorada de Edu Guedes, Ana Hickmann, não poupou elogios nos comentários da publicação. 'Só receita top. Melhor chef do Brasil!', declarou a apresentadora. O reconhecimento da famosa somou-se às mensagens dos diversos fãs e admiradores do contratado da Band. Recentemente, Edu e Ana desfrutaram de momentos especiais durante o feriado da Páscoa, reunindo suas famílias

