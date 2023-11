Ecossistema de camada 2 da Ethereum deve continuar a evoluir com tecnologias diversas, diz criador

Enquanto isso, “projetos de sidechain” como o Polygon também desenvolveram suas próprias soluções de rollup. Buterin também destaca “quase-EVMs” como zkSync, extensões como Arbitrum Stylus e pioneiros de prova de conhecimento zero como Starknet como players importantes impulsionando a tecnologia de escalabilidade para o ecossistema:

Buterin observa que alguns projetos atualmente existindo como camadas independentes 1 estão procurando se aproximar mais do ecossistema Ethereum e potencialmente se tornarem camadas 2 do ecossistema. “Realisticamente, eles provavelmente só precisam de um nível ‘meio-termo’ de descentralização. Além disso, seu frequentemente alto nível de throughput os torna inadequados mesmo para rollups, pelo menos a curto prazo.”

“Atividades raras e de alto valor, como registro de nome de usuário e recuperação de conta, devem ser feitas em um rollup, mas atividades frequentes e de baixo valor como postagens e votos precisam de menos segurança.”

Buterin também observa que os custos associados ao pagamento de taxas de rollup podem não ser aceitáveis para usuários que não são do blockchain, enquanto usuários anteriores do blockchain estão acostumados a pagar preços muito mais altos para interações on-chain.

Buterin observa que alta segurança e estreita conectividade são importantes para algumas aplicações, enquanto outras requerem algo mais frouxo em troca de maior escalabilidade:

