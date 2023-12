Economistas debatem qual é o crescimento potencial do Brasil. O IBGE divulgou nesta semana o desempenho da economia brasileira no terceiro trimestre. O resultado superou as expectativas e reforçou um debate entre os economistas sobre qual seria o crescimento potencial do país. Um metro e quatro de altura e 15 kg: aos 4 anos, Louise está 'em linha com as expectativas'.

'A gente coloca a altura da mãe, altura do pai, tem uma fórmula matemática para isso e já prevê a altura que a criança vai chegar na fase adulta. Então, isso já gera, mais ou menos, a expectativa dessa curva de crescimento que a Louise vai ter ao longo da faixa pediátrica e depois na fase adulta', explica Paula Filler, médica pediatra. Assim de olho na curva de crescimento, pediatras até se parecem com economistas, que, aliás, andam intrigados com o que chamam de PIB Potencial. 'Um país tem um nível de produtividade, tem um nível de eficiênci





jornalnacional » / 🏆 24. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Possível despedida de Messi no Brasil mobiliza torcida para Brasil x ArgentinaA alta procura por ingressos para Brasil x Argentina, nesta terça, no Maracanã, não se deve só ao apelo do clássico. A partida tem status de provável despedida de Messi diante dos brasileiros. Aos 36 anos, o craque só deve ter mais uma oportunidade de atuar no país. E os torcedores querem presenciar o ato final desta relação marcada por poucos gols, mas momentos históricos.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Pesquisa do IBGE mostra que quatro, entre dez lares brasileiros, usam serviços de streamingDos 71,5 milhões de lares com aparelhos de televisão identificados em 2022, 31,5 utilizavam a tecnologia

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Eleições na Argentina: mais de 100 economistas dizem que ideias de Milei podem 'devastar' ArgentinaDocumento foi assinado por Thomas Piketty, Branko Milanovic e outros pesquisadores de vários países

Fonte: exame - 🏆 18. / 63 Consulte Mais informação »

6,4 milhões de casas do país não têm acesso à internet, diz IBGEEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

43,4% dos domicílios com TV têm serviço pago de streaming, aponta IBGE43,4% dos domicílios com TV têm serviço pago de streaming, aponta IBGE

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Uso de internet chega a 87,2% da população brasileira em 2022, diz IBGEUso de internet chega a 87,2% da população brasileira em 2022, diz IBGE

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »