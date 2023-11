Economista ultralibertário é eleito chefe da Casa Rosada na Argentina

Nos últimos anos, um economista ultralibertário, estridente no discurso e excêntrico no visual, tornou-se pouco a pouco uma presença frequente nos debates televisivos da Argentina. Lançando mão das mais variadas críticas ao que chamava de 'decadência' do país nas últimas décadas, ele resolveu embarcar na política e, em 2019, foi eleito deputado por uma coalizão recém-formada, chamada La Libertad Avanza.

Pouco marcante nas discussões parlamentares, mas sempre ativo nas redes sociais e nas bancadas da TV, anunciou sua candidatura para a Casa Rosada, para desconfiança da classe política tradicional. Neste domingo 19, Javier Milei foi eleito o novo chefe da Casa Rosada. Javier Gerardo Milei, 53 anos, nasceu em Buenos Aires. Membro de uma família de classe média, cresceu no bairro de Villa Devoto e, ainda na adolescência, foi apelidado de 'El Loco' pelos colegas. Esse perfil se manteve nos tempos da universidade, quando Milei se formou em Economia em Belgrano. Muitos anos se passaram entre a universidade e o começo de sua carreira polític





