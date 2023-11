Economista argentino Javier Milei é admirador de Bolsonaro e crítico de Lula

Segundo quatro integrantes do governo brasileiro com quem a BBC News Brasil conversou após a vitória do ultraliberal sobre o peronista e ministro da Economia, Sergio Massa, no segundo turno das eleições presidenciais da Argentina, o economista argentino Javier Milei é um grande admirador do presidente brasileiro Jair Bolsonaro e um crítico ferrenho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Politicamente, Lula é considerado um político de esquerda que defende a atuação do Estado para induzir o crescimento econômico e em políticas assistenciais para beneficiar a população mais pobre. As propostas de Milei para transformar a Argentina são realmente viáveis? "Javier Milei aos brasileiros: votem em Bolsonaro e não deixem avançar o presidiário Lula", disse Milei em uma postagem no X, antigo Twitter. Em setembro deste ano, Milei disse que Lula não entraria no grupo de "defensores da liberdade" durante uma entrevista ao jornalista americano Tucker Carlson. "Eu sou um defensor da liberdade, da paz e da democracia. Os comunistas não entram aí. Os chineses não entram aí. Putin não entra aí. Lula não entra aí", disse o então candidato





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Eduardo Bolsonaro na Argentina, Moro nas redes: direita se mobiliza para apoiar Javier Milei em eleiçãoApoiadores do ex-presidente associam possível eleição do candidato de extrema direita em primeiro turno à volta da direita na região e lembram da relação do argentino com o líder conservador brasileiro

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Moro diz que Milei representa 'oportunidade'; disputa na Argentina movimenta polarização no BrasilAliados de Bolsonaro manifestam apoio a Javier Milei, enquanto base de Lula critica político de direita e o compara ao ex-presidente Jair Bolsonaro

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Sergio Massa: “La segunda vuelta es ‘Milei sí o Milei no”El candidato peronista a la presidencia de Argentina anuncia un plan de estabilización en caso de ganar las elecciones, explica sus diferencias con el kirchnerismo y alerta sobre la violencia y los desequilibrios de su rival ultra

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Argentina: 5 sinais dos discursos dos candidatos que indicam os rumos do 2º turnoSergio Massa e Javier Milei precisam atrair eleitores que não votaram neles para conquistar Presidência

Fonte: exame - 🏆 18. / 63 Consulte Mais informação »

Jornais destacam vitória de Massa no 1º turno na ArgentinaO candidato peronista irá disputar o segundo turno com Javier Milei no dia 19 de novembro

Fonte: o_antagonista - 🏆 22. / 52 Consulte Mais informação »

Argentina: conheça Sergio Massa, ministro da inflação de 140% que disputará 2º turno das eleiçõesDisputa pela Casa Rosada será com Javier Milei

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »