Economia do Cuidado é tema central em evento da ONU sobre igualdade de gênero

A chamada Economia do Cuidado foi um dos temas centrais na edição deste ano do principal evento de empoderamento feminino da ONU. Chamados de trabalhos invisíveis, o cuidado de crianças e idosos, e os serviços domésticos que envolvem tarefas como limpeza e preparação de refeições, não são contabilizados como atividade econômica geradora de receitas para o Produto Interno Bruto (PIB). Ainda.

O tema esteve no centro das discussões da 68ª Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW68), principal evento anual das Nações Unidas (ONU) sobre igualdade de gênero, que aconteceu em março em Nova York. Também foi abordado em evento paralelo do Pacto Global da ONU no Brasil e está entre as cinco pautas prioritárias do W20, grupo não governamental ligado ao G20, que faz recomendações sobre pautas de gênero para as lideranças das maiores economias do mundo

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



valoreconomico / 🏆 4. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

'Prévia' do PIB do Banco Central aponta crescimento de 0,6% na economia em janeiroEm relação ao mesmo mês do ano passado, o IBC-Br teve alta de 3,45%, enquanto no acumulado em 12 meses regiistrou um aumento de 2,47%, sem ajuste sazonal

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Confira cinco destaques da economia em janeiro, segundo o Monitor do PIB da FGVO Monitor do PIB da Fundação Getulio Vargas (FGV) é um indicador que mede o ritmo mensal da atividade econômica brasileira

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Amiga alertou mulher estrangulada em Lorena sobre o ex-namorado: 'Toma cuidado'Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Sobre padres y el cuidado de los hijos: la intención no es lo único que cuentaLos hombres dicen que hacen más y que quieren hacer más, pero siguen existiendo barreras estructurales, normativas, individuales y financieras que impiden un reparto equitativo en la crianza

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Angélica relembra rotina puxada como cantora na adolescência: 'Recebia cuidado para não pirar'Apresentadora celebrou ainda a parceria com os compositores Michael Sullivan e Paulo Massadas: 'Cantava uma vez e já era chiclete'

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Angélica relembra momentos da carreira na adolescência: 'Recebia cuidado para não pirar'Apresentadora falou sobre rotina puxada que mantinha com as gravações no estúdio e desempenho na escola

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »