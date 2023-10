Eclipse parcial da Lua será visível em parte do Brasil neste sábado (28)

Neste sábado (28), mais um evento astronômico será visível no céu do Brasil: um eclipse parcial da Lua. O fenômeno ocorre quando a Lua está cheia, com a Terra se movendo entre ela e o Sol. Desta maneira, parte da Lua fica na sombra formada pela Terra.

Nas demais localidades, o eclipse será apenas penumbral, e não deve haver muita diferença na luminosidade da Lua a olho nu. Como a Lua cheia nasce quando o Sol se põe, é preciso ficar atento, em um local com boa visibilidade para o leste, para observar esse espetáculo, pois a Lua já nascerá com o eclipse em andamento.

