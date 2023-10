Eclipse lunar poderá ser visto em algumas partes do Brasil neste sábado

Um eclipse lunar parcial será visível em algumas regiões do Brasil neste sábado (28). De acordo com o Observatório Nacional, este evento pode ser considerado o maior envolvendo a lua até 2025. Ao contrário do eclipse solar, é seguro olhar diretamente para a lua sem a necessidade de óculos de proteção.

O eclipse lunar ocorre quando Sol, a Terra e a Lua se alinham no espaço, fazendo com que a sombra do planeta seja projetada no satélite. Além do Brasil, o eclipse será visível em várias partes do mundo, incluindo Europa, Ásia, Austrália, América do Norte, grande parte da América do Sul, Pacífico, Atlântico, Oceano Índico, Ártico e Antártica, de acordo com o portal Time and Date''.

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Eclipse lunar que ocorre neste sábado será visível no Brasil; saiba como assistirLocais de visibilidade dependerão de onde o satélite estará no momento em que for coberto pela sombra da Terra Consulte Mais informação ⮕

Eclipse lunar ocorre neste sábado e ficará visível no Brasil; saiba como será em cada estadoVisibilidade deve variar dependendo da região e de onde o satélite estará no momento em que for coberto pela sombra da Terra Consulte Mais informação ⮕

Violência no Rio: aulas noturnas são suspensas na Zona Oeste pelo 2º diaO temor de que novos ataques ocorressem também fez com que o comércio em bairros movimentados como Campo Grande fechasse as portas mais cedo na terça-feira Consulte Mais informação ⮕

Dia vira noite no Rio: prefeitura alerta para tempestade na manhã desta quinta-feiraCidade também pode ter ventos moderados a forte, acompanhados de raios Consulte Mais informação ⮕

VÍDEO: Tempo fechado transforma o dia em noite no Rio de JaneiroNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Dia vira noite no Rio: após temporal pela manhã, município pode ter mais chuvasPrevisão é de registros de fraco a moderado durante a tarde e de pancadas à noite Consulte Mais informação ⮕