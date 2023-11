Eataly desiste de participar da recuperação judicial

A solicitação de desistência do grupo Eataly de participar da recuperação judicial foi encaminhada à Justiça. O Eataly é um centro gastronômico com restaurantes, adegas, cafeterias e confeitarias. A empresa não detalhou os motivos para a desistência .





Consulte Mais informação: VALORECONOMİCO » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui.

:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

G1: Justiça concede liberdade provisória para auxiliar e motorista da van escolar onde menino foi encontrado mortoJustiça concede liberdade provisória para auxiliar e motorista da van escolar onde menino foi encontrado morto g1

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Em meio a ataques da oposição e até fogo amigo, Lula e outros integrantes do governo tentam blindar DinoEm meio a ataques e fogo amigo, Lula e outros integrantes do governo tentam blindar Dino .?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=OGlobo Clique na foto

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: 'Cheguei a vê-lo em audiências, mas nunca conversei pessoalmente', diz 'dama do tráfico' sobre Dino; ministério nega encontro'Cheguei a vê-lo em audiências, mas nunca conversei pessoalmente', diz 'dama do tráfico' sobre Flávio Dino . Clique na foto

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

G1: Advogado é investigado por xingar colegas de profissão em documentoO Tribunal de Ética Disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins (OAB-TO) irá escolher um relator para determinar como será analisada a conduta do advogado Arcy Barcellos. Ele enviou a um juiz um documento onde xingou de 'vagabunda' a advogada autora do processo que cobra uma dívida dos pais dele e uma servidora do Tribunal de Justiça do Tocantins.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Força Nacional prorroga presença no Rio de Janeiro até janeiro de 2024O ministério da Justiça decidiu prorrogar a presença da Força Nacional no Estado do Rio de Janeiro até o dia 31 de janeiro de 2024. A operação será comandada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e terá como foco o patrulhamento ostensivo em rodovias federais do Rio. O trabalho envolve a mobilização de 300 agentes e 80 viaturas.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

G1: Ministério dos Direitos Humanos custeou passagem de esposa de líder de facção criminosaO Ministério dos Direitos Humanos confirmou que custeou a passagem a Brasília de todos os participantes do Encontro de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT), incluindo a esposa do chefe de uma das maiores facções do país. Antes de vir a Brasília, Luciane Barbosa Farias já havia visitado o Ministério da Justiça no início do ano.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »