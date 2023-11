EA Sports FC 24: Como jogar antes do lançamento

Substitudo de FIFA 23, o jogo EA Sports FC 24 será lançado oficialmente no dia 29 de setembro deste ano. Entretanto, assim como em outras versões do game, será possível jogá-lo antes do lançamento, seja sete ou dez dias antes, ou até mesmo participando do período de beta fechado, que já está em andamento. Essa é uma excelente oportunidade, principalmente para quem costuma jogar o modo competitivo do game, o Ultimate Team.

Isso porque, em todas as opções de acesso antecipado, será possível salvar o seu progresso para o dia do lançamento oficial, assim como suas cartas e outros itens. Esse recurso também funcionará em outros modos, como o Carreira. Assim como em outras versões do game, será possível jogar EA Sports FC 24 antes do lançamento Sendo assim, hoje o Voxel te ensina três formas de jogar EA Sports FC 24 antes do lançamento. Confira! 1. Se inscrevendo para participar do Beta Fechado de EA Sports FC 24 Assim como em boa parte dos jogos, em EA Sports FC 24 também há um período de beta fechado, para que jogadores possam conferir uma versão quase pronta do gam





