Corria o mês de maio de 2020 e o mundo inteiro parecia sonhar com a chegada da vacina contra o coronavírus. Nem mesmo era certo que seria possível desenvolvê-la. Mas eu tive a ideia de propor no jornal uma reportagem com uma abordagem que muitos achavam ridícula. A direção me pediu para revisar bem os dados, pois parecia inverossímil. No final, eles confiaram em mim e foi publicado com o título: 'E se a vacina chegar, mas milhões de pessoas se recusarem a tomá-la?'.

Dias depois, recebemos entre risos nervosos as barbaridades que o cantor Miguel Bosé disse sobre as vacinas e confirmou o que muitos estudos apontavam: havia uma onda de desconfiança que estava se cristalizando contra as vacinas, a ciência e as autoridades em geral. Bosé era a ponta do iceberg: se ele aparece, é porque há muito gelo para lidar por baixo

