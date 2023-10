É OURO! Jucielen Romeu e Caroline de Almeida são campeãs de Boxe no Pan-Americano

Além de Bia Ferreira, a natural de Rio Claro e a pernambucana garantiram vaga nos Jogos de Paris 2024, o Boxe brasileiro teve o ouro de Jucielen Romeu e Caroline Almeida nas categorias 57kg e 50. A pernambucana enfrentou a americana Jennifer Lozano e a natural de Rio Claro, a colombiana Valeria Mendoza. Com as conquistas, o boxe chegou a seis medalhas no dia.

Carol começou bem, se impondo no primeiro round por 4 a 1. No segundo, manteve a mesma estratégia, apenas adicionando a busca de contra-ataques, sendo algo bastante eficiente e também venceu, desta vez por 5 a 0. E repetiu o feito no terceiro round.Jucielen comemorando o feito (Foto: Wander Roberto/COB)

Já Jucielen Romeu foi diferente. A brasileira começou com dificuldade, pois Valeria usou uma boa estratégia, a sua envergadura. No entanto, a brasileira logo encurtou a distância, passou a dominar totalmente a luta e venceu por 5 a 0 o primeiro round. No segundo, com golpes certeiros, deixou Valeria tonta e quase buscou o nocaute, vencendo com sobras por 4 a 1 e o terceiro round, foi só manter o nível para fazer mais um cinco a zero. headtopics.com

