O brasileiro venceu o cubano Andy Pereira na final por 11/3, 11/8, 11/5 e 11/4, nesta quarta-feira (1). Com o resultado, o mesatenista se torna o primeiro tricampeão da história dos Jogos Pan-Americanos.Mais notícias

