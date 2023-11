É OURO! Guilherme Schimidt confirma favoritismo e é campeão de Judô no Pan

• Publicada em 29/10/2023 - 17:39 • Santiago (Chile), neste domingo (29). Foram dois ouros, uma prata e um bronze. O grande destaque foi Guilherme Schimidt, campeão na categoria até 81kg.

O brasileiro não deixou o adversário chileno, Jorge Pérez, respirar e com menos da metade do tempo de luta já havia vencido. Foram dois waza-ari para encerrar o combate, levando a medalha de ouro para o Brasil.Além dele, Gabriel Falcão garantiu o ouro. O judoca não chegou a lutar, já que Daniel Cargnin sofreu uma entorse no tornozelo durante a semifinal e não teve condições de voltar ao tatame.

Antes dessas conquistas, Ketleyn Quadros ficou com o bronze na disputa com a colombiana Paola Mera na categoria até 63kg. Um lado negativo do dia foi a perda de duas medalhas de bronze na categoria até 70kg, com Luana Carvalho e Alexia Castilhos.Os Jogos Pan-Americanos são transmitidos no Youtube do"Canal Olímpico do Brasil" e da"Cazé TV". O headtopics.com

