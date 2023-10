É OURO! Beatriz Ferreira é campeã de Boxe no Pan-Americano

Beatriz Ferreira confirmou o favoritismo e conquistou a medalha de ouro na categoria até 60kg. A brasileira superou a colombiana Angie Pana por decisão unânime dos juízes. A medalha da Bia é a sexta do Brasil no boxe, mas a primeira de ouro nos

Em um combate equilibrado, Beatriz conseguiu aplicar bons golpes na linha de cintura da adversária, o que contribuiu para a vitória. Além disso, a brasileira já era favorita a conquistar a medalha de ouro antes mesmo do início da competição.Bia vive um ótimo momento no boxe. Na edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a lutadora ficou com a medalha de prata na categoria peso leve.

A vitória de Beatriz consagra a 15ª medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Além dela, nomes como Rayssa Leal, no skate, e Rebeca Andrade, na ginástica, já subiram ao lugar mais alto do pódio na competição. headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

Lance! »

Namorada de medalhista brasileiro no Pan se joga em lago para comemorar ouro; vejaLucas Verthein venceu prova no single skiff. Ele e a namorada são atletas de remo Consulte Mais informação ⮕

Lucas Verthein conquista ouro no Pan de Santiago e põe fim a jejum de 36 anosBrasil não subia ao lugar mais alto do pódio no remo desde os Jogos Pan-Americanos de Indianápolis Consulte Mais informação ⮕

Rebeca Andrade é ouro na trave e fatura medalha em todas as provas do PanRebeca Andrade fecha sua participação no Pan de Santiago com quatro medalhas em quatro provas Consulte Mais informação ⮕

Brasil faz dobradinha na trave, com Rebeca Andrade conquistando mais um ouro no PanRebeca Andrade conquistou mais uma medalha de ouro neste Jogos Pan-Americanos, de Santiago. Além do ouro, Flávia Saraiva ganhou a medalha de prata Consulte Mais informação ⮕

Rebeca Andrade e Flavinha fazem dobradinha no Pan com ouro e prata na traveApós ser campeã do salto e encerrar um jejum de 16 anos sem medalha de ouro para a ginástica feminina do Brasil em Jogos Pan-Americanos, Rebeca Andrade Consulte Mais informação ⮕

Pan de Santiago: Guilherme Costa, o Cachorrão, leva mais um ouro na natação; vejaDas cinco provas disputadas pelo nadador, o brasileiro venceu quatro Consulte Mais informação ⮕