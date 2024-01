É falso que o Procon obrigou as empresas de cartão de crédito a dar cashback de até R$ 4.500, como afirmam publicações nas redes sociais.

O vídeo mostra um trecho do Jornal Nacional da TV Globo no qual é inserida uma voz que imita a do apresentador William Bonner que diz: 'Grande novidade para os usuários de cartão: o Procon tomou uma medida revolucionária, obrigou as principais empresas a pagar uma multa multimilionária e devolver cada centavo de seus clientes por ter escondido sobre o programa de, no qual é um direito de todos receber um valor de cashback por cada compra realizada'. O post desinformativo não específica a cidade ou Estado do Procon. 'Milhares de brasileiros estão recebendo até R$ 4.500 por conta dessa medida do Procon. Caso você nunca tenha resgatado esse benefício, você provavelmente tenha um grande valor para receber. Hoje é o último dia para receber seu cashback. Para verificar quanto disponível você tem para receber, basta clicar no link abaixo e você será redirecionado para falar direto com o chat do Procon e receber seu pagamento. É simples e rápid





