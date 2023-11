É difícil vislumbrar cessar-fogo entre Israel e Hamas neste momento, diz professora

Em meio à expectativa de uma nova reunião do Conselho de Segurança da ONU, a professora de relações internacionais Karina Calandrin avalia ser “difícil vislumbrar” um acordo de cessar-fogo na Guerra de Israel. À CNN Rádio, ela disse acreditar que o Conselho está tomado por “uma questão mais política do que preocupação com o conflito.

” “O Hamas segue realizando ataques com foguetes, enquanto Israel avança com ofensiva terrestre, o cenário é de piora e exacerbação das tensões”, completou. Diante disso, Karina analisa que, apesar dos apelos das organizações internacionais, a ajuda humanitária em Gaza continuará chegando “a conta gotas”, de forma “restrita e controlada.” Veja mais: Caminhões com suprimentos médicos chegam a Gaza https://www.youtube.

Guerra Israel-Hamas: maior bombardeio desde o início do conflito acontece neste sábadoEm uma entrevista coletiva, o premier Benjamin Netanyahu alertou que a guerra será 'longa e difícil' Consulte Mais informação ⮕

Judeu, ator Mateus Solano se posiciona sobre guerra entre Israel e HamasA guerra entre Israel e o Hamas segue crescendo a cada dia. Enquanto isso no Brasil, o ator Mateus Solano, que é judeu, resolveu fazer neste sábado, 28, um Consulte Mais informação ⮕

Podcast Latitude: a inteligência na guerra entre Israel e o HamasDaniel Schnaider, especialista em inteligência e uso de fontes abertas, comenta as falhas de Israel em prever o ataque terrorista Consulte Mais informação ⮕

Ator Mateus Solano se pronuncia sobre guerra entre Israel e HamasNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Guerra entre Israel e Hamas põe Europa Ocidental em estado de alertaLocais turísticos e ligados a Israel e palestinos são monitorados, com temor de aumento de violência nas principais cidades Consulte Mais informação ⮕

Estados Unidos pedem a Israel que faça distinção entre Hamas e civis, em GazaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕