Dupla é presa com pistola, granada e entorpecentes, em Nova Iguaçu

Rio - Policiais do 20º BPM (Mesquita) prenderam dois suspeitos, neste domingo (29), na comunidade Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As identificações deles não foram divulgadas. De acordo com a Polícia Militar, eles foram presos em uma tentativa de fuga. Com eles, os agentes encontraram uma pistola, granada e entorpecentes.

Um vídeo divulgado no X, antigo Twitter, mostra que também foi encontrado um rádio transmissor, uma máquina de cartão e comprovantes de transações. Dupla tenta fugir, mas é capturada minutos depois em um dos acessos à Comunidade Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, neste domingo.Com os criminosos, policiais do #20BPM apreenderam pistola, granada e material entorpecente. Caso na DP de area. pic.twitter.

