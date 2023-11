Duílio e Alessandro detonam Daronco e revelam atitude com CBF após pênalti de Soteldo

Presidente e diretor do Corinthians detonam Daronco e revelam atitude com a CBF após pênalti em Soteldo, e Alessandro Nunes, diretor do clube, foram enfáticos contra a arbitragem de Anderson Daronco e repudiaram a marcação de pênalti em Soteldo.+ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

No lance em questão, o camisa 10 santista colocou a bola na frente e se enroscou com Bruno Méndez. A princípio, Daronco não viu infração, mas mudou a decisão após revisão no VAR. Mendoza converteu o pênalti e empatou a partida. Duílio Monteiro, após o jogo, detonou a decisão da arbitragem, explicou mais sobre a denúncia à CBF e cobrou Wilson Seneme, chefe da comissão de arbitragem.

