Drones ucranianos atacam instalações industriais na Rússia

Drones ucranianos atacaram instalações industriais na província do Tartaristão, na Rússia, deixando sete feridos, disseram as autoridades russas nesta terça-feira, 2. Esse seria o ataque de Kiev mais profundo dentro do território russo desde o início da guerra, há mais de dois anos. Foram atingidas plantas localizadas perto das cidades de Yelabuga e Nizhnekamsk, a cerca de 1.200 quilômetros ao leste da Ucrânia, ainda segundo as autoridades russas.

O ataque danificou um albergue para estudantes e trabalhadores numa zona econômica livre onde estaria localizada uma fábrica de drones de design iraniano, de acordo com a imprensa local. O Tartaristão é conhecido pelo seu alto nível de industrialização. Autoridades do Tartaristão disseram que o ataque não interrompeu a produção industrial, enquanto o prefeito de Nizhnekamsk disse que a tentativa de atacar uma refinaria foi frustrada pelas defesas aéreas

