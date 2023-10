Drogaria Venâncio tem mais de 130 vagas abertas

Rio - A Drogaria Venancio está em busca de novos funcionários para preencher mais de 130 vagas. A empresa, que está expandindo sua rede de atendimento em todo o estado, possui vagas para vários níveis de escolaridade e diversos cargos administrativos e operacionais. Pessoas com deficiência e jovens aprendizes também estão incluídos nas oportunidades em aberto.

Para ver todas as oportunidades e se inscrever, basta acessar o site da Drogaria Venancio (https://drogariavenancio.abler.com.br/). As vagas são atualizadas semanalmente também na página da empresa no Linkedin.Entre os benefícios oferecidos pela Drogaria Venancio estão convênios com instituições de ensino, assistência médica e odontológica, vale transporte, auxílio alimentação, benefícios SESC, entre outros.

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Nível do Rio Negro para de descer pela primeira vez em mais de 130 diasMedição realizada no Porto de Manaus aponta que rio não teve alteração desde ontem, ficando em 12,70 metros Consulte Mais informação ⮕

Rede de farmácias abre mais de 130 vagas de emprego em quatro cidades do Rio. Veja como se inscreverPostos são nas cidades do Rio, Niterói, Duque de Caxias e Angra dos Reis Consulte Mais informação ⮕

Argentina desbanca Zimbábue e tem taxa de juros mais alta do mundoDepois de mudanças econômicas no país africano, sul-americano é o único com valor maior que 130% Consulte Mais informação ⮕

Ebserh prorroga inscrições para concurso com 695 vagas até o dia 31São 554 vagas para área médica, 106 para área assistencial e 35 para área administrativa distribuídas pelo país Consulte Mais informação ⮕

Horóscopo do dia: veja a previsão dos signos para hoje, sexta-feira (27/10/2023)Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Carta ao leitor do DIA - 27 de outubro de 2023No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕