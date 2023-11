Drama do Vasco na luta contra nova queda ofusca o tropeço inesperado do líder Botafogo

Di Plácido tenta se livrar da marcação de Isidro Pitta, autor do gol da vitória do Cuiabá — Foto: Vítor Silva / Botafogo

Apesar da derrota alvinegra, a disputa na parte debaixo da tabela da Série A ainda nos oferece mais dramaticidade. E o Vasco é de novo o personagem da trama cercada de emoção, temperada por um misto de amargura e esperança. O gol de empate do Goiás nos acréscimos tirou dois pontos que pareciam garantidos.

Alex Teixeira desperdiça um bom ataque do Vasco no primeiro tempo do empate com o Goiás — Foto: Leandro Amorim - VascoFoi frustrante, mas poderia ter sido pior. O Vasco até tentou controlar o jogo, indo a campo com formação mais experiente, mas não teve boa atuação em termos ofensivos.

