Dos visiones opuestas del mundo en Davos

Dos visiones del mundo completamente opuestas han contrastado en Davos en la misma sala con pocos minutos de intervalo. Por un lado, el argentino Javier Milei, que llegó a decir que el mundo va camino del socialismo y que no existen los fallos de mercado y el único cáncer de la economía es el Estado, la regulación y los impuestos.

Y por el otro lado el español Pedro Sánchez, que habló justo después para decir lo contrario, para condenar la ideología neoliberal, para reivindicar la socialdemocráta y sobre todo para exigir a los empresarios que puedan estar tentados por discursos como el de Milei que recuerden su obligación social, que se impliquen en la defensa de la democracia para frenar la ola ultra que amenaza al mundo en un año con 74 elecciones diferentes en todo el planeta, especialmente las de EEUU y las europeas. Sánchez fue muy claro al dirigirse a las empresas, en una sala donde predominan los ejecutivos, entre ellos algunos del Ibex 35 que estaban en primera fil





Milei 'entrega' Aerolíneas aos empregados e libera companhias estrangeiras para operarem voos domésticosMegadecreto autoriza transferência de ações da empresa a seus funcionários, abrindo caminho para uma futura privatização. Com política de céus abertos, Latam, Gol e Azul poderão operar rotas nacionais

Milei: o que muda com 'decretaço' que alterou e revogou centenas de leis na ArgentinaO Decreto de Necessidade e Urgência que Milei anunciou em pronunciamento na televisão na quarta-feira (20/12), contém uma série de medidas para modificar ou revogar cerca de 300 leis em vigor hoje e trará grandes mudanças em setores diversos como imobiliário, supermercados, turismo, venda de automóveis, medicina e área de trabalho. Segundo o governo, as mudanças eliminarão burocracias e obstáculos que dificultam a vida dos argentinos e ajudarão a impulsionar setores econômicos atualmente negligenciados, modernizando o Estado. Assim que terminou a transmissão do discurso, houve panelaços e buzinaços em diferentes bairros da cidade de Buenos Aires e sua província. Alguns também questionaram a legalidade das propostas.

Os 6 pontos mais polêmicos do 'decretaço' de Milei na ArgentinaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Inflação na Argentina continua a aumentar sob a liderança do presidente MileiNas últimas duas semanas, o dono de um moderno bar de vinhos em Buenos Aires viu o preço da carne bovina subir 73%, e o custo da abobrinha que ele coloca nas saladas aumentou 140%. Uma motorista do Uber pagou 60% a mais para encher o tanque. E um pai disse que gastou o dobro do mês passado em fraldas para seu filho. No país sinônimo de inflação galopante, as pessoas estão acostumadas a pagar mais por quase tudo. Mas sob a liderança do novo presidente do país, Javier Milei, a situação parece estar piorando. Quando Milei foi eleito presidente, em 19 de Novembro, o país sofria com a terceira maior taxa de inflação do mundo, com 160% de aumento dos preços em relação ao ano anterior.

Governo de Javier Milei propõe pacote de leis para reforma liberal na ArgentinaO governo do presidente argentino Javier Milei enviou para o Congresso um pacote de leis que faz parte de um plano de reforma liberal. O projeto será discutido em sessões extraordinárias até o fim de janeiro.

Pedro Sánchez destaca el éxito de la presidencia española del Consejo de la UEEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza un balance de la presidencia española del Consejo de la UE y destaca el inicio de las negociaciones para la adhesión de Ucrania y Moldavia a la UE como un hito histórico. También se menciona el enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control al Gobierno.

