Dos restaurants per descobrir Tarragona a través de cuina tradicional i moderna

No es pot reduir la gastronomia de Tarragona a dos restaurants. Però si es pogués fer, potser tindria sentit començar per Barquet i AQ. No descobrim res. Tots dos porten molts anys de rodatge, però segurament el que passa fora de la capital no és prou conegut.

De les postres, sempre artesanes, se n’ocupa la seva filla, Anna Soler, que ha estudiat pastisseria. L’esponjós d’avellanes, amb els fruits secs del Rourell, són una de les més apreciades. El seu fill David també l’ajuda a la cuina. La quarta generació ja està en marxa.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

elpais_brasil »

Quem é Mike Johnson, recém-eleito presidente da Câmara dos Representantes dos EUA?Mike Johnson nasceu em outubro de 1972 no seio de uma família conservadora em Shreveport, a terceira maior cidade da Louisiana Consulte Mais informação ⮕

‘Vale dos isolados’ é um dos vencedores do Prêmio Vladimir Herzog de anistia e direitos humanosA produção do Globoplay detalha os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips em junho de 2022 e mostra como a negligência do Estado levou a um ciclo de violência na Amazônia. Consulte Mais informação ⮕

Evanilson comemora atuação em vitória do Porto na Liga dos Campeões: 'Noite dos sonhos'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Câmara dos Deputados aprova taxação dos chamados fundos exclusivos e das offshoresA expectativa do Ministério da Fazenda é que o dinheiro ajude a melhorar as contas do governo. Uma das metas da nova regra fiscal aprovada no Congresso Nacional é zerar o déficit público em 2024. Consulte Mais informação ⮕

Del ‘Leopard’ al ‘Merkava’: dos tanques para dos guerrasUn tanque «Merkava» israelí en la frontera con Líbano Consulte Mais informação ⮕

Investir em ESG aumenta o lucro das empresas, afirma estudoOrganizações podem ampliar o crescimento dos lucros em 1% a cada aumento de 10% dos investimentos em ESG; governança e diversidade são impulsionadores dos resultados Consulte Mais informação ⮕