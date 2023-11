Dorival Júnior explica situação do São Paulo em jogos fora de casa

O treinador justificou o porquê da equipe ainda não ter vencido fora de casa no Brasileiro, e justificou o que está por trás da ausência de vitórias da equipe em jogos disputados fora de casa nesta edição do Campeonato Brasileiro. A partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão foi disputada em Curitiba, na Ligga Arena.

Para explicar as mudanças, Dorival disparou: 'não trabalha com uma equipe de somente onze'. Segundo as palavras do treinador, quer que todos do elenco estejam preparados para jogar quando necessário.- Eu trabalho com uma equipe e não com somente onze. Eles estão preparados, independente dos nomes que foram a campo, deram uma resposta positiva.

De acordo com o treinador, existiram momentos em que, além do Brasileiro, o Tricolor estava dando conta da Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Assim, é normal que uma competição seja mais valorizada que outra, o que geram estes números. headtopics.com

Mas mesmo com esta questão, Dorival Júnior explicitou que a equipe seguirá focada em crescer na tabela do Campeonato Brasileiro, em busca de melhorar a pontuação na tabela. Dorival Júnior ressaltou foco da equipe em reta final do Brasileiro (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

