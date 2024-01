Dorival é apresentado como novo técnico da Seleção Brasileira

Novo técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior foi apresentado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quinta-feira (11). O comandante assinou contrato até o fim da Copa do Mundo de 2026. Em suas primeiras palavras, o técnico deu um panorama sobre como pensa o futuro da Amarelinha e que tem como objetivo iniciar a classificação para a Copa do Mundo.

O comandante não deu muitas dicas sobre nomes que aparecerão nas listas de convocações, mas comentou sobre o que espera de seus times. - Eu acho que não é nem uma mudança de nomes. É uma mudança emocional, postural, em que o atleta tem que entender que ele está vestindo uma camisa muito pesada, que é uma referência no mundo inteiro. Se nesse momento não estamos em uma posição adequada para uma classificação para a Copa do Mundo, vamos buscar nossos caminhos para reverter isso. Encontrar o caminho que a Seleção Brasileira sempre trilho





