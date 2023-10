Doping: jogador do Fluminense é suspenso por oito meses pela Conmebol

A Conmebol anunciou, nesta sexta-feira (27), a punição ao zagueiro Manoel, do Fluminense, que foi pego no exame antidoping após uma partida da Libertadores, em junho. O jogador terá que ficar afastado dos gramados por oito meses. Como já cumpre a punição desde junho, ele estará apto a retornar aos jogos no fim de fevereiro, e poderá treinar com o grupo na pré-temporada.

Veja a nota da Conmebol sobre Manoel A Comissão Disciplinar da Conmebol, resolve: 1º. Que o jogador Manoel Messias Carvalho Silva é culpado na infração dos artigos 6 e 7 do Regulamento Antidopagem da Conmebol; 2º. Por consequência, se impõe uma sanção ao jogador Manoel Messias Carvalho Silva de oito meses de suspensão; 3º.

