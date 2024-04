Dono do Botafogo deixa a Decon após depoimento sobre manipulação de resultados

O dono do Botafogo, Textor, deixou a Delegacia do Consumidor após três horas de depoimento sobre denúncias de manipulação de resultados. O empresário americano saiu direto para o jogo do alvinegro, que já havia começado.

Enquanto isso, uma enquete indica que Davi ou MC Bin Laden são os mais votados para serem eliminados do 'BBB 24'. Além disso, serviços por aplicativo poderão ser obrigados a ter serviço de atendimento ao consumidor.

Palmeiras diz que vai processar Textor em três esferas por falas
Palmeiras emitiu nota oficial contra John Textor, dono da SAF do Botafogo, nesta segunda-feira (11)

CBF observa novo movimento de Textor e vê dono do Botafogo jogando holofote sobre si
Americano disse ter áudio com provas de possível manipulação

Dez perguntas que John Textor, dono do Botafogo, precisa responder

Dono do Botafogo, Textor será julgado por não apresentar provas de manipulação
Dono da SAF do Botafogo, John Textor foi denunciado por não apresentar as supostas provas de manipulação que diz possuir

São Paulo vai à Justiça contra Textor, e Casares detona dono do Botafogo
Julio Casares, presidente do São Paulo, gravou vídeo em pronunciamento à imprensa sobre as acusações de John Textor

Palmeiras move ação no STJD contra John Textor, dono do Botafogo
O Palmeiras entrou com ação no STJD contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, nesta terça-feira (2), por acusações de manipulação

