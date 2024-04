Dono do Botafogo comparece à delegacia para apresentar provas de manipulação de resultados

John Textor, dono da SAF do Botafogo, chegou para depor sobre o caso de denúncias de manipulação de resultados na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio, às 15h45, desta quarta-feira. Ele compareceu acompanhado de três advogados. A reportagem de O GLOBO apurou que a iniciativa de comparecer no local foi do próprio empresário. O objetivo dele era apresentar à Delegacia do Consumidor (Decon) as provas que alega ter sobre manipulações de resultados no futebol brasileiro.

Dois advogados que vieram dos EUA acompanharam ele, além de um que costuma tratar de assuntos do Botafogo. A expectativa é que, após a partida entre Botafogo e Junior-COL, nesta quarta, pela Libertadores, Textor fale sobre o episódio. Além disso, ele deve apresentar Artur Jorge, novo técnico do time alvinegro. O americano foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por não apresentar as provas que alegou possuir sobre manipulação de resultados no futebol brasileiro

