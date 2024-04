Dono da SAF do Botafogo será julgado por não apresentar provas de acusações de corrupção

📆 03/04/2024 16:54:00

Dono da SAF do Botafogo ainda não apresentou evidências que justifiquem suas declarações sobre um suposto caso de manipulação de resultados no futebol nacional. Será julgado por não apresentar provas das acusações de corrupção que fez sobre o futebol brasileiro nas últimas semanas. O caso será julgado pela Primeira Comissão Disciplinar no dia 15 deste mês, às 13 horas. Desde o início de março, Textor vem fazendo declarações sobre um suposto caso de manipulação de resultados no futebol nacional.

