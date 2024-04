Dono da SAF do Botafogo promete entregar provas de corrupção no futebol brasileiro

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, prometeu entregar a polícia no prazo de sete a dez dias as provas que diz ter sobre casos de corrupção no futebol brasileiro. O americano foi ouvidoTextor e seus advogados combinaram com os policiais de que ele seria ouvido nesta quarta-feira. Ele já tinha sido intimado, mas o documento não chegou a sua residência. O americano foi ouvido na condição de testemunha.

Seu depoimento foi baseado nos estudos da Good Game!, que indicariam irregularidades em algumas partida

