Dono da SAF do Botafogo afirma ter mais provas de manipulação no futebol brasileiro

Dono da SAF do Botafogo, John Textor garantiu que tem 'muito mais provas' de manipulação no futebol brasileiro além do relatório da Good Game!. Ele entregou provas à delegacia e falou com investigadores independentes.

Textor afirma que a empresa Good Game! é uma das mais credíveis na área e que possui meses de coleta de dados.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalodia / 🏆 9. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Palmeiras diz que vai processar Textor em três esferas por falasPalmeiras emitiu nota oficial contra John Textor, dono da SAF do Botafogo, nesta segunda-feira (11)

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Palmeiras se manifesta contra acusações de John Textor, dono da SAF do BotafogoNorte-americano afirmou que tem provas concretas, sem apresentar, que o time Alviverde foi beneficiado nos últimos dois Brasileiros

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Palmeiras entra com ação no STJD contra John Textor, dono da SAF do BotafogoNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Torcida do Botafogo invade perfil dos dois nomes cotados para o cargo de técnicoBotafogo segue na busca por um novo treinador, e negociações estão sendo tocadas por John Textor

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Textor é denunciado por não entregar provas ao STJD e pode ser suspenso por um anoDono da SAF do Botafogo alegou ter áudios de árbitros envolvidos em manipulações

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Textor cita quais jogos teriam sido manipulados a favor do PalmeirasDono da SAF do Botafogo garantiu ter 'evidências pesadas' de que o Alviverde foi favorecido

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »