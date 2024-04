Donald Trump paga fiança de US$ 175 milhões em caso de fraude civil

O ex-presidente americano Donald Trump pagou uma fiança de US$ 175 milhões pelo caso em que é acusado de fraude civil, segundo documentos judiciais publicados nessa segunda-feira, dia 1º. Com isso, o republicano suspende a cobrança do pagamento de US$ 454 milhões a que foi sentenciado e evita que o Estado confisque seus bens para saldar a dívida, enquanto recorre do caso. A fiança paga é apenas provisória.

Caso a sentença seja mantida, Trump terá de pagar ao Estado o montante total, que cresce com juros diários. Mas, se Trump vencer na Côrte, ele não terá que pagar nada e receberá de volta o dinheiro investido agora. 'Conforme prometido, o presidente Trump pagou a fiança. Ele espera reivindicar os seus direitos em recurso e anular esse veredicto injusto', disse uma das advogadas de Trump, Alina Habb

