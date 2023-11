Dona da Pringles: ‘Brasil é alavanca de crescimento’, diz chefe para América Latina

Enquanto o mercado de cereais matinais enfrenta estagnação em economias desenvolvidas, a categoria segue crescendo com força em países como o Brasil e tem ajudado a fazer do mercado local um dos de maior expansão da Kellanova (ex-Kellogg) no mundo, diz o presidente para América Latina, Nicolas Amaya.

— A gente tem crescido dois dígitos ano a ano no Brasil, acima da média global e com uma das maiores taxas na América Latina. E isso é parte de um plano nosso de focar em Brasil e no México em diversas categorias. Embora o México ainda seja maior pra gente, o Brasil já é líder em “snacks” na região e tem maior potencial de crescimento que o México — explica Amaya em conversa com a coluna durante visita recente ao Brasil.

— Desde que compramos a marca da Procter & Gamble (em 2012, por US$ 2,7 bilhões), crescemos as vendas cinco vezes no Brasil. Mas o grande crescimento de deu em 2019, com a produção local. A Pringles é nossa grande aposta — diz o executivo colombiano, acrescentando que a participação de mercado da marca saltou de 1,5% para 5,6% no período. headtopics.com

— Certamente vemos trazer mais marcas globais para o Brasil, seja importando ou produzindo localmente, mas sempre procurando adaptá-la ao perfil de consumo local — diz o executivo, que fica baseado no México.

