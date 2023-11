Dona da marca Starbucks no Brasil entra com pedido de recuperação judicial, com dívida de R$ 1,8 bi

Os ajustes a serem feitos pela companhia incluem a revisão do número de lojas operantes, do calendário de novas aberturas, de alinhamentos com fornecedores e stakeholders (partes interessadas), bem como de sua força de trabalho tal como está organizada atualmente, diz a empresa, que também opera a marca Subway, mas que ficou fora do pedido de recuperação judicial.

Também menciona dificuldade de conseguir crédito para capital de giro e cita a alta dos preços de insumos para o varejo e das dificuldades de manutenção de lojas físicas durante a pandemia.

Em nota, a SouthRock informou que, enquanto esses ajustes estruturais são implementados, "todas as marcas continuarão operando e entregando os produtos exclusivos e as experiências únicas que cada uma delas oferece aos consumidores que visitam suas lojas todos os dias".

Fundada em 2015, a SouthRock promoveu a expansão de marcas internacionais no país de alimentação com franquias. A Brazil Airport Restaurants inaugurou suas primeiras lojas de aeroporto em 2017 e atua em alguns dos terminais mais movimentados do Brasil.

Atualmente, são 25 pontos localizados em São Paulo, Rio, Brasília, Florianópolis, Belo Horizonte. A empresa também controla a Brazil Highway com seis restaurantes nas principais rodovias do estado de São Paulo.licenciada da Starbucks e TGI Fridays no país. A operação rede de cafés Starbucks foi vendida no Brasil, naquele ano, por um valor não revelado para a SouthRock, fundada por Ken Pope, que foi sócio da Laço Management.

