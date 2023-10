Ídolos do Flamengo prestigiam final de torneio de clubes no CFZ

Rio - Mais uma edição do torneio CFZ de Clubes chegou ao fim, na tarde desta quinta-feira (26), no Centro de Futebol Zico. Ídolos do Flamengo como Nunes, Reinaldo e Douglas Silva, marcaram presença para acompanhar e entregar a premiação para os futuros craques do rubro-negro que venceram a competição nas duas categorias.

É muito importante para esses garotos tem a presença de craques que servem como inspiração, e nós do CFZ temos orgulho de poder proporcionar isso', destacou Thiago Coimbra, Presidente do Centro de Futebol Zico.O torneio CFZ de Clubes contou com a participação de Flamengo, Boavista, Portuguesa, Artsul e Sogima FC, com o rubro-negro sangrando-se campeão nas duas categorias.

Brasil Manchetes

